Sporting arranca preparação para Arouca em Inglaterra

O Sporting arrancou a preparação para Arouca, esta quinta-feira, em Inglaterra. A equipa de Rúben Amorim treinou no relvado das instalações do Boreham Wood FC, clube sediado a noroeste de Londres.

Quem não participou no treino de preparação para a 11.ª jornada da I Liga foram os titulares do empate (1-1) com o Tottenham, da Champions, que ficaram a fazer trabalho de recuperação na unidade hoteleira.

Os leões voltam a treinar na sexta-feira, às 10h30, já na Academia de Alcochete. Às 12h15, Rúben Amorim fará a antevisão do jogo.

O Sporting defronta o Arouca no sábado, às 20h30. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.