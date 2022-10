Youth League. "Bis" de Marco Cruz confirma passagem do Sporting

O Sporting venceu em casa do Tottenham, por 2-1, e confirmou passagem à próxima ronda da Youth League.

Os leões até começaram a perder, logo no primeiro minuto, por Lankshear, antes de Marco Cruz assumir o protagonismo na equipa do Sporting.

O médio rematou colocado aos 19 minutos de jogo, empatando a partida. Na segunda parte, Marco Cruz voltou a marcar com um bom remate à entrada da área, aos 65 minutos da partida.

Com este resultado, o Sporting confirma passagem à próxima fase da Youth League, mas partilha liderança com os mesmos 11 pontos do Eintracht Frankfurt.

As duas equipas disputam o primeiro lugar na última jornada, em Alcochete.

Na prova, primeiro e segundo lugar ditam futuros distintos, ao contrário da Liga dos Campeões. O primeiro posto qualifica para os oitavos de final, enquanto que os segundos classificados disputam os 16 avos de final, onde defrontam adversários do caminho dos campeões.