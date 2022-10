"Scout" do Newcastle explica como o Sporting pode explorar “debilidades” do Tottenham

Bruno Reis, olheiro europeu do Newcastle, que na última jornada da Liga venceu o Tottenham em Londres, revela “debilidades no setor defensivo” do Tottenham, equipa que o Sporting defronta esta quarta-feira, na quinta jornada da Liga dos Campeões.

“Expõem um pouco alguns dos jogadores que têm essas debilidades, nomeadamente o central do lado esquerdo, Lenglet ou Davies. Isso ficou exposto no nosso jogo no domingo, no segundo golo, em que o Miguel Almirón passou facilmente pelo Lenglet. Consigo visualizar o Sporting, com Edwards ou Trincão, a conseguir explorar isso”, diz, em Bola Branca.

O Tottenham vem de derrota por 1-2, em casa, com o Newcastle. Bruno Reis, "scout" da equipa londrina, explica à Renascença que um dos fatores principais para o resultado, que “também será para o Sporting”, foi “a segurança na posse de bola”.

“O Tottenham é muito forte na transição, tem jogadores muito rápidos e está muito automatizado, se o Sporting não tiver segurança na posse de bola e um bom jogo posicional vai-se expor e, em transição, o Tottenham vai causar danos”, avança.