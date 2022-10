Tottenham tem "uma boa oportunidade" de garantir "oitavos" frente ao Sporting

O treinador Antonio Conte reconheceu que o Tottenham dispõe de "uma boa oportunidade" de se qualificar antecipadamente para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, ao receber o Sporting na quarta-feira.

O Tottenham lidera o grupo D, com um ponto de vantagem sobre Marselha e Sporting, e o triunfo sobre os lisboetas, na quinta e penúltima jornada, permite-lhe assegurar um dos dois primeiros lugares e o acesso aos ‘oitavos’, independentemente do resultado do jogo entre os franceses e o lanterna-vermelha Eintracht Frankfurt.

“Amanhã [quarta-feira], temos uma boa oportunidade de alcançá-lo [o apuramento para os oitavos de final]. Queremos terminar da melhor forma possível antes da pausa para a realização do Campeonato do Mundo”, disse o técnico italiano, em conferência de imprensa.

Antonio Conte observou que a qualificação para a fase a eliminar da ‘Champions’ de 2022/23 “é importante para todos” no clube londrino, que no início de setembro perdeu por 2-0 no Estádio José Alvalade, com os dois golos dos ‘leões’ a serem marcados aos 90 minutos, por Paulinho, e 90+3, por Arthur Gomes.

“Estamos numa grande, grande competição. É a mais importante prova europeia e por essa razão todos têm um grande desejo e vontade de seguir para a próxima fase, especialmente porque queremos demonstrar que merecemos”, assinalou.