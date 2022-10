Sebastián Coates de volta aos treinos no Sporting

Seba Coates foi a grande novidade no treino do Sporting, esta terça-feira. O capitão lesionou-se há cerca de duas semanas, no jogo com o Marselha, em Alvalade, e hoje reapareceu nos relvados da Academia de Alcochete.

Coates integrou os primeiros exercícios com os companheiros, nos 15 minutos abertos à comunicação social, mas o Sporting irá ainda esclarecer se o central é já opção para o encontro com o Tottenham, esta quarta-feira.

Ainda no que diz respeito aos centrais, St. Juste está de volta, Marsá, que saiu lesionado do jogo com o Casa Pia, treina sem problemas, Chico Lamba, que se estreou com os casapianos, está fora de combate, tal como Luís Neto. Daniel Bragança também continua a recuperar de lesão.

Por castigo, devido aos vermelhos vistos frente ao Marselha, Esgaio e Pedro Gonçalves não jogam em Londres. O Sporting está na 3.ª posição do Grupo D da Liga dos Campeões, com seis pontos, e defronta o Tottenham, líder do grupo, com sete pontos. O Marselha, com seis, é segundo; o Eintracht Frankfurt fecha a classificação, com quatro pontos.

O Sporting-Tottenham está marcado para quarta-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.