Rúben Amorim consciente que jogo contra Tottenham é “decisivo”

Questionado pelos jornalistas ingleses, Amorim disse como Marcus Edwards, formado no Tottenham, é um jogador com muito talento, mas que ainda está a amadurecer.

“O Tottenham sabe que se ganhar passa aos ‘oitavos’ e nós também temos de vencer o jogo. Eu penso que as duas equipas tiveram muito respeito uma pela outra no primeiro jogo”, disse, assegurando que agora “já se conhecem melhor”.

Na conferência de antevisão do jogo no Tottenham Hotspur Stadium, o técnico disse que as duas equipas estão sob pressão para ganhar, ao contrário do que aconteceu na primeira mão.

Sobre o alegado interesse de clubes britânicos, o português disse não ter um “sonho específico” de treinar um clube ou num país em particular.

“Obviamente quero estar em grandes campeonatos, mas não é isso que me atrai – é ter um bom projeto bons jogadores, poder transmitir a minha identidade para os meus jogadores. Eu já estou num grande clube, sou muito jovem”, respondeu.

Treinar no Reino Unido, Itália e Espanha, admitiu, “pode ser um dos objetivos”, mas Rúben Amorim diz que não faz planos.

Quando à possibilidade de Cristiano Ronaldo sair do Manchester United para o Sporting, Amorim admitiu que o regresso é um “sonho” de todos os sportinguistas, mas advertiu que o clube não tem capacidade financeira para pagar os salários.

“Ele é feliz no Manchester, mas não está a jogar, é esse o problema”, comentou.

Na mesma conferência de imprensa, o defesa Matheus Reis afirmou que o Sporting chega a Londres “totalmente confiante e acreditando que podemos sair daqui com um bom resultado”.

“Em casa vencemos porque fomos perfeitos em tudo o que fizemos, quase perfeitos, nas nossas ações ofensivas e defensivas. Estamos vindo com a mesma mentalidade. Para sair vitorioso daqui temos de ser perfeitos”, disse.

O Tottenham recebe o Sporting na quarta-feira, em encontro da quinta e penúltima jornada do Grupo D da Liga dos Campeões de futebol, com início marcado para as 20:00 no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, e arbitragem do neerlandês Danny Makkelie.

A equipa orientada por Ruben Amorim ocupa a terceira posição, em igualdade pontual com o Marselha, ambos com menos um ponto do que o Tottenham e com dois de vantagem sobre o Eintracht Frankfurt, último classificado.