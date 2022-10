Nuno Santos e o jogo com o Tottenham: "Estamos sempre confiantes"

Nuno Santos anuncia um Sporting "confiante" frente ao Tottenham, no jogo marcado para esta quarta-feira, a contar para a penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Numa curtíssima declaração à SportTV, no Aeroporto da Portela, em Lisboa, o jogador diz que os leões estão "sempre confiantes". É um jogo de alto risco para o Sporting e pode, mesmo, ser decisivo nas contas do apuramento.

Se pontuar com o Tottenham, o Sporting fica sempre a depender de si para conseguir o apuramento para os oitavos de final. No entanto, se perder em Londres, a equipa de Rúben Amorim arrisca-se a hipotecar a possibilidade de qualificação para a próxima fase. Tal cenário é concretizável, no caso de o Marselha vencer o Eintracht Frankfurt, no outro jogo do grupo.

Caso o Sporting perca e o Marselha não vença o Eintracht Frankfurt, a equipa leonina ficará dependente de terceiros para estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Muitas contas para fazer num grupo em que as quatro equipas ainda têm possibilidades de qualificação. O Sporting está na 3.ª posição, com seis pontos, e defronta o Tottenham, líder do grupo, com sete. O Marselha, também com seis, é segundo; o Eintracht Frankfurt fecha a classificação, com quatro pontos.

O Sporting-Tottenham está marcado para quarta-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.