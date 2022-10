Frederico Varandas "não podia estar mais satisfeito" com Rúben Amorim

Frederico Varandas reforça que está muito satisfeito com o trabalho de Rúben Amorim, mas não abre o jogo sobre a noticiada intenção de renovar o contrato do treinador, que temina em 2024, no final da próxima temporada.

"Tem contrato até 2024. Não podíamos estar mais satisfeitos e orgulhosos com ele", diz o presidente do Sporting, numa curta declaração aos jornalistas no Aeroporto da Portela, em Lisboa, antes da partida dos leões para Londres, onde na quarta-feira defrontam o Tottenham, no momento em que, curiosamente, Rúben Amorim passava nas suas costas.

O jornal "A Bola" avança que o Sporting pretende renovar o contrato do treinador, mas Varandas não comentou essa possibilidade, deixando apenas no ar um "o que acontecerá depois...".