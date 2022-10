Coates viaja com o Sporting para Londres

Seba Coates segue viagem com o Sporting para Londres, onde os leões, na quarta-feira, defrontam o Tottenham, para a penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O central uruguaio foi a grande novidade no último treino antes da partida, em Alcochete, e subsiste a dúvida se está em condições de ser utilizado diante dos ingleses.

Certo é que integra a comitiva leonina em Londres e está um passo à frente no processo de recuperação da lesão sofrida há cerca de duas semanas. Rúben Amorim já conta com St. Juste, recuperado de problemas físicos, Marsá, que saiu ao intervalo do jogo com o Casa Pia, também está bem, mas Neto e Chico Lamba, utilizados com os casapianos, estão lesionados.

Daniel Bragança também não conta para o treinador, devido a lesão. Esgaio e Pedro Gonçalves, expulsos frente ao Marselha, cumprem um jogo de castigo em Londres. Apesar disso, Pote também viajou com a equipa para Inglaterra. Não foi possível perceber se Esgaio também embarcou.

O Sporting está na 3.ª posição do Grupo D da Liga dos Campeões, com seis pontos, e defronta o Tottenham, líder do grupo, com sete pontos. O Marselha, com seis, é segundo; o Eintracht Frankfurt fecha a classificação, com quatro pontos.

O Sporting-Tottenham está marcado para quarta-feira, às 20h00. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.