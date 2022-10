St. Juste reforça preparação do Sporting para o Tottenham

Jeremiah St. Juste reforça a preparação do Sporting para a visita do Sporting ao Tottenham, esta segunda-feira, a contar para a quinta jornada do grupo D da Liga dos Campeões.

O central neerlandês treinou integrado com restante o grupo e é opção para o jogo em Londres.

Por outro lado, Luís Neto, Daniel Bragança e Sebastián Coates continuam entregues ao departamento médico.

A equipa de Rúben Amorim volta a treinar na terça-feira, às 10h30, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas. Às 19h00, já em Londres, o treinador e um jogador farão a antevisão da partida com os ingleses.

O Sporting-Tottenham está marcado para quarta-feira, às 20h00, no novo White Heart Lane. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.