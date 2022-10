Eduardo Barroso quer Cristiano Ronaldo de volta ao Sporting em janeiro

Eduardo Barroso não esconde que tem o sonho de ver regressar Cristiano Ronaldo ao Sporting e já em janeiro.

Em entrevista à Renascença, o antigo presidente da Assembleia Geral do Sporting salienta que o avançado "é titular em qualquer equipa do mundo", menos no Manchester United, em que tem sido suplente.

"Gostava muito que o Ronaldo viesse para o Sporting. Eu adoraria que o Ronaldo percebesse que o seu regresso seria uma coisa muito bonita, e que viesse de borla para fazer no Sporting este final de época e mais uma época. Seria uma coisa fantástica para o Sporting, o único reforço que eu queria neste inverno era o Cristiano Ronaldo", revela.

Formado no Sporting, Cristiano Ronaldo está a viver um início de época desagradável no Manchester United. Depois de ter perdido praticamente toda a pré-época, foi relegado ao estatuto de suplente na Premier League, sendo titular maioritariamente na Liga Europa. O internacional português leva dois golos e uma assistência em 12 jogos.

Sporting ainda pode ter "sucesso enorme" esta época



Apesar de eliminação da Taça de Portugal, Eduardo Barroso considera que o Sporting está a fazer uma época positiva, que poderá ser fantástica se vencer o Tottenham para a Liga dos Campeões.



"Ganhar em Londres é uma coisa muito difícil, mas não estou a dizer que a derrota é inevitável. Imaginemos que o Sporting ganha em Inglaterra: a época vai ser uma época de sucesso enorme. O Sporting já teve todas as infelicidades e as incompetências deste campeonato, agora temos de acreditar no Rúben Amorim, temos de acreditar na equipa, temos de acreditar neste rejuvenescimento progressivo e temos de ter um bocadinho mais de sorte. Só digo que se o Sporting ganha em Londres, ponham-se a pau connosco", assinala o antigo dirigente.

Barroso lembra que o Sporting voltou a depender só de si para chegar ao segundo lugar no campeonato: "Não estamos tão mal como se diz."

O Tottenham-Sporting, da quinta jornada do grupo D da Liga dos Campeões, está agendado para quarta-feira, às 20h00. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.