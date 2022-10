Quatro detidos e material apreendido após operação da PSP em Alvalade

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explicou, este domingo, a carga policial no estádio de Alvalade durante o Sporting – Casa Pia. Quatro pessoas foram detidas e vário material foi intercetado.

A operação policial começou com uma intervenção na sede da claque Juve Leo. Foi apreendido “material diverso”.

Já durante o jogo, “um grupo de adeptos do Sporting preparou e acionou, na zona do topo sul do Estádio, o lançamento de inúmeros foguetes, de utilização proibida no Estádio, colocando em risco a integridade física dos espectadores e agentes desportivos e exibiram tarjas de grande dimensão, uma delas, com teor ofensivo para as forças policiais”.

A PSP confirma que os agentes foram acionadas “para a bancada equipas de polícias, visando cessar tais comportamentos bem como retirar as tarjas e intercetar os infratores”.

“No momento da saída dos polícias da bancada, os adeptos do Sporting arremessaram cadeiras na sua direção, tendo havido intervenção para a reposição da ordem pública, com o uso da força necessária à situação em concreto”.

A polícia confirma que “foram intercetados quatro adeptos do Sporting envolvidos nestes atos, apreendidas as tarjas e o material utilizado para o lançamento de foguetes”.