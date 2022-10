Paz desfeita em quatro meses. Sporting corta relações com a Juventude Leonina

O Sporting anunciou, este domingo, o cancelamento do protocolo com a Juventude Leonina, exatamente quatro meses depois de ter feito as pazes com a claque, devido aos incidentes no jogo com o Casa Pia.

Em comunicado no site oficial, o clube leonino "lamenta e repudia os episódios de violência" ocorridos na bancada do Estádio de Alvalade durante o jogo com o Casa Pia, a contar para a décima jornada da I Liga.

O Sporting sublinha que "manterá a sua intransigência na luta contra o crime e a violência no desporto" e rejeita o apoio de quem "causa danos avultados, deliberados e recorrentes que prejudicam gravemente o clube".

"O Sporting CP informa que irá colaborar ativamente com as forças de segurança e a APCDV para identificação de todos os responsáveis pelas ocorrências de ontem [sábado à noite]", pode ler-se.



Em virtude do sucedido, e pelo "acumular de acontecimentos similares", além de "irregularidades" identificadas pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCDV), o Sporting dá por terminadas "as tentativas de celebração de protocolo" com a Juve Leo.