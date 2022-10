Rúben Amorim. “Segunda parte muito boa”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, deu os parabéns aos seus jogadores após a remontada contra o Casa Pia.

"Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, foi tudo o que aconteceu e que prevíamos. O Casa Pia estava muito bem organizado, com jogadores à espera do nosso erro e nós com muita vontade. Tivemos várias situações e não conseguimos marcar. Sofremos o golo no fim da primeira parte. Partimos para uma segunda parte muito boa", disse.

Rúben Amorim acrescenta que “o Casa Pia defende muito bem, está muito tranquilo na tabela. Em qualquer saída podia criar problemas e foi isso que aconteceu”.

O técnico dos leões considera que “hoje foram os jogadores e os miúdos a transportarem a chama para toda a gente no estádio. Portanto, parabéns aos jogadores."

Já quanto às substituições, Amorim diz que “Paulinho foi o Paulinho. Às vezes pode não estar tão bem, mas o espírito que tem, como lutou pela bola, como lutou e ligou o jogo, como empurrou a equipa para a frente”.

Sem olhar para a tabela, o treinador dos leões considera que "o objetivo agora é ganhar ao Tottenham. Fico feliz por ver uma equipa num momento tão difícil a manter a mesma identidade, a forma como jogamos, a criar oportunidades e não consentir muitas, mesmo assim a sofrer um golo. Tiveram a capacidade de dar a volta”.

Na equipa verde e branca continua a malapata dos defesas centrais. Este sábado foi Marsá a lesionar-se.

“Se ele não puder jogar vai ter de jogar outro. Teremos de fazer adaptações. É uma fase (risos). Não é azar, é o que é. O Chico Lamba não teria oportunidade de jogar tão rapidamente assim. Há que olhar para o lado positivo. É mais um jovem a estrear-se no Sporting."

O Sporting derrotou o Casa Pia, por 3-1, com reviravolta e ultrapassou o adversário na tabela.