Sporting está "completamente indiferente" ao clássico. "O nosso rival direto é o Casa Pia"

Rúben Amorim não liga ao que se possa passar no clássico entre FC Porto e Benfica. O treinador do Sporting, atual sexto classificado do campeonato, sublinha que, neste momento, o grande rival da sua equipa é o Casa Pia, próximo adversário e um ponto à frente dos leões.

Em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Casa Pia, esta sexta-feira, Amorim assegura estar "completamente indiferente" ao clássico no Estádio do Dragão, que se realiza esta sexta-feira.

"O nosso rival direto é o Casa Pia. Está à nossa frente e temos de ganhar para ultrapassá-lo, portanto esse é o jogo mais importante, é o jogo que conta, é a única coisa que interessa", salienta o técnico leonino.

O Sporting tem de "dar uma boa resposta, aumentar a intensidade, empurrar novamente o adversário para trás e ter muito cuidado com as transições", além de ser "muito rigoroso" em todos os momentos do jogo.

"Há momentos do jogo em que não temos sido rigorosos e temos pagado caro em vários momentos. Não interessa os outros jogos. A única coisa que nos interessa é ganhar ao Casa Pia. A coisa mais importante é manter a identidade, porque esta equipa sempre teve identidade. Durante esta época houve poucos adversários que conseguiram dividir o jogo connosco, a verdade é essa, e mesmo assim mataram-nos", alerta.

Sporting sob pressão contra Casa Pia "tranquilo"

Numa análise a um Casa Pia que "sofre poucos golos", Rúben Amorim revela que já conversou com Filipe Martins na pré-época, pelo que sabe bem que cartadas é que o treinador adversário costuma ter na manga.

"Pode apresentar-se com um 5-4-1, um 3-4-3 ou até com três médios, porque eu conheço o Filipe e já trocámos impressões, até na pré-época, e isso pode acontecer. Foi isso que trabalhámos durante a semana. Espero uma equipa à espera do nosso erro, forte nas transições. Tem boas saídas de bola e nós tivemos um treino extra para trabalhar em pressionar para ganhar cedo a bola. Têm um jogador que é especial nas transições, que é o [Saviour] Godwin. Se calhar, é dos jogadores mais perigosos em termos de transições. Temos de ter atenção a isso, porque sofremos muito com o Gorré contra o Boavista. São as mesmas características", analisa.

O Casa Pia chega a Alvalade "sem qualquer tipo de responsabilidade", dado que está à frente do Sporting. Além disso, é uma equipa "muito competente", com um treinador muito talentoso", elogia Amorim:

"Será um jogo muito difícil, contra uma equipa muito tranquila na tabela, em que temos a responsabilidade toda, num momento de pressão. Os jogadores têm de encaixar isso, porque é muito bom jogar no Sporting e em clubes grandes, mas nestes momentos é que temos de responder."

O Sporting-Casa Pia está marcado para sábado, às 20h15, no Estádio de Alvalade. Jogo da décima jornada do campeonato, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.