Sporting está "completamente indiferente" ao clássico. "O nosso rival direto é o Casa Pia"

Rúben Amorim não liga ao que se possa passar no clássico entre FC Porto e Benfica. O treinador do Sporting, atual sexto classificado do campeonato, sublinha que, neste momento, o grande rival da sua equipa é o Casa Pia, próximo adversário e um ponto à frente dos leões.

Em conferência de imprensa de antevisão da receção ao Casa Pia, esta sexta-feira, Amorim diz estar "completamente indiferente" ao clássico.

"O nosso rival direto é o Casa Pia. Está à nossa frente e temos de ganhar para ultrapassá-lo, portanto esse é o jogo mais importante, é o jogo que conta, é a única coisa que interessa", salienta o técnico leonino.

O Sporting tem de "dar uma boa resposta, aumentar a intensidade, empurrar novamente o adversário para trás e ter muito cuidado com as transições", além de ser "muito rigoroso" em todos os momentos do jogo.

"Há momentos do jogo em que não temos sido rigorosos e temos pagado caro em vários momentos. Não interessa os outros jogos. A única coisa que nos interessa é ganhar ao Casa Pia. A coisa mais importante é manter a identidade, porque esta equipa sempre teve identidade. Durante esta época houve poucos adversários que conseguiram dividir o jogo connosco, a verdade é essa, e mesmo assim mataram-nos", alerta.

