Rúben Amorim: "No fim, se tiver de seguir em frente, sairei"

Rúben Amorim deixa claro que, no final da época, se os resultados não forem bons, como tem acontecido até agora, e as partes entenderem que o divórcio é o melhor remédio, deixará o Sporting sem conflitos.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o treinador do Sporting salienta que, no final, a culpa dos maus resultados será sempre sua.

"A culpa será sempre minha no fim do campeonato. Esteja eu aqui dois dias, dois anos, três anos, no fim do ano serei sempre o responsável. Se mantivermos esta cadência de resultados e falta de resultados, eu serei o responsável e, se tiver de seguir em frente, sairei. Esta foi a exigência que metemos no clube, é assim que eu quero funcionar aqui", sublinha.

Pergunta que surge após as palavras de Amorim no final da derrota com o Varzim, que ditou a eliminação da Taça de Portugal. Na altura, o treinador disse que, "no fim a culpa não vai morrer solteira". Palavras que pareciam ser um recado para a direção do Sporting. Agora, contudo, surge o pedido de desculpas pelas declarações sujeitas a interpretação.

"Peço desculpa se deixei no ar que os responsáveis poderiam ser outros, foi injusto. A responsabilidade é minha e fui isso que eu quis dizer. No fundo, foi: 'Isto ainda não acabou, temos muito para fazer, ainda há títulos para ganhar e objetivos. No fim de contas não há problema, eu farei a minha avaliação e o responsável serei eu'", explica o técnico.

(em atualização)