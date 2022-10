Hélder Malheiro apita receção do Sporting ao Casa Pia

Hélder Malheiro vai ser o árbitro do Sporting-Casa Pia, a contar para a décima jornada do campeonato.

André Campos e Nuno Pires serão os assistentes e Pedro Ramalho o quarto árbitro. O videoárbitro será Carlos Macedo, auxiliado por João Bessa Silva.

O Sporting defronta o Casa Pia no sábado, às 20h30, no Estádio de Alvalade, um dia depois do FC Porto-Benfica. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Nomeações para a jornada 10





FC Porto-Benfica

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Rui Costa

VAR: Tiago Martins

AVAR: Luís Godinho

Famalicão-Paços de Ferreira

Árbitro: Miguel Nogueira

VAR: Carlos Macedo



Estoril Praia-Braga

Árbitro: André Narciso

VAR: Rui Oliveira



Sporting-Casa Pia

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: André Costa

Marítimo-Arouca

Árbitro: Manuel Oliveira

VAR: João Gonçalves



Vizela-Santa Clara

Árbitro: Gustavo Correia

VAR: Luís Ferreira



Chaves-Gil Vicente

Árbitro: Manuel Mota

VAR: Vasco Santos



Vitória SC-Boavista

Árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Bruno Esteves



Rio Ave-Portimonense

Árbitro: Bruno Costa

VAR: António Nobre