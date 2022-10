Sporting volta aos treinos com quatro lesionados

O Sporting voltou aos treinos, horas após a dura derrota na Taça de Portugal, frente ao Varzim, com quatro baixas.

Os três centrais Sebastián Coates, Jeremiah St. Juste, Luís Neto continuam entregues ao departamento médico, tal como Daniel Bragança.

Os titulares do jogo em Barcelos fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado sob a orientação de Rúben Amorim.

O Sporting folga na terça-feira e volta ao trabalho na quarta-feira, às 10h30. Os leões recebem o Casa Pia, no próximo sábado, na 10ª jornada da I Liga, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.