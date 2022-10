Rúben Amorim: "No fim a culpa não vai morrer solteira"

Rúben Amorim sublinha, após a eliminação do Sporting da Taça de Portugal, perante o Varzim, da Liga 3, que todas as responsabilidades serão apuradas, no final, pelos maus resultados da equipa esta época.

Em conferência de imprensa, este domingo, após a derrota, por 1-0, com o Varzim, na terceira eliminatória, o treinador do Sporting assume responsabilidade pelo que tem corrido mal e assume que é "inadmissível" cair à primeira e contra uma equipa da terceira divisão. Amorim sente que a equipa está "limitada nas ideias" e que está numa daquelas fases "em que tudo acontece". A forma de inverter é "ganhar jogos".

"O importante é nós todos aqui termos noção do que foi isto e do que é isto num clube como o Sporting. A única coisa a fazer é manter a cabeça fria e ganhar jogos. A culpa não vai morrer solteira, isso vai ser resolvido. Mas não é agora. Agora é seguir em frente e tentar segurar jogadores, estou aqui para isso e sinto-me com capacidade para isso. No fim a culpa não vai morrer solteira, não tenho dúvida disso", frisa.

Questionado sobre um possível ataque ao mercado em janeiro, Amorim é taxativo: "Não vai haver." Aquilo de que o Sporting precisa, acrescenta o treinador, num recado à direção, é de realinhar o rumo.

"Tem de se pensar muito bem outra vez, porque temos de entrar noutro ciclo e fazer o que fizemos no primeiro ano, com jovens talentosos da formação. Não é altura de responder com pânico porque saímos de uma competição, temos é de começar um novo ciclo", salienta.

O técnico frisa que "não se pode falar em falta de opções contra uma equipa da Liga 3" e que o Sporting tem, simplesmente, de ser melhor:

"Não podemos ter constantemente o jogo controlado e qualquer ida à baliza dá golo e perdemos o controlo. Claro que é duro, sou treinador do Sporting e isto são momentos que marcam. É inadmissível."

Amorim explica que o Sporting tem demonstrado em marcar golos e manter sob controlo jogos que estão sob o seu domínio:



"É recorrente esta época a nossa incapacidade de resolver jogos que estão controlados. Não estamos a conseguir resolver essa situação. E depois, numa das poucas bolas que vão à nossa baliza, uma entra e complica tudo. O Varzim não pode jogar no seu meio-campo o jogo todo e depois ganhar. Vai lá numa bola parada ou num contra-ataque e marca. não é possível ganhar competições assim. A culpa é minha, porque não chegamos lá. Está a faltar decisão e não conseguimos marcar."

Rúben Amorim descarta, de qualquer modo, que o Sporting tenha sido eliminado da Taça por falta de esforço: "Eu senti que os meus jogadores deram tudo. não tem a ver com esforço. Foi incapacidade."

(em atualização)