Amorim rejeita revelar se Esgaio vai defrontar Varzim na Taça de Portugal

O treinador do Sporting rejeitou revelar se Ricardo Esgaio vai jogar contra o Varzim, na terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, mas garantiu que não vai fazer qualquer gestão do plantel.

Questionado se a melhor forma de proteger o lateral que está no 'olho do furacão' entre os adeptos, após a expulsão no jogo da Liga dos Campeões, frente ao Marselha, o técnico remeteu a revelação da sua decisão para domingo, quando anunciar o onze titular.

"É fácil. É esperar pelo jogo do Varzim e vocês vão ver qual foi a forma que eu achei melhor de gerir o [Ricardo] Esgaio. Falta um diazinho e vocês vão ter essa resposta", atirou Ruben Amorim, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Ainda assim, o "melhor onze" deverá ser bastante condicionado, uma vez que vários jogadores do plantel foram acometidos por "uma virose" que vai limitar ou impedir a utilização de alguns.

"O [Pedro] Porro está mais ou menos, não sabemos se vai jogar, mas é diferente do Arthur [Gomes], que em princípio não consegue jogar. O Nazinho recuperou, mas também está com a virose. O [Diego] Callai também não pode jogar", adiantou o Amorim.

Baixas a somar a St. Juste, que "não dá", e a Coates, que "não recuperou" da lesão sofrida frente ao Marselha, o que não vai impedir a titularidade do guarda-redes Franco Israel e o reforço do papel de liderança de outros elementos do plantel.

"Em relação ao Franco [Israel] e ao Adán, pensámos muito que neste momento precisávamos de uma referência, e não tendo o Seba [Coates], que o Adán poderia jogar, mas vai jogar o Franco porque deu uma grande resposta, é muito adulto e porque o [Gonçalo] Inácio vai ser o 'capitão' e precisa destes momentos, de ser líder da equipa", adiantou.

Além disso, Sotiris Alexandropoulos "vai jogar porque o Ugarte está todo roto e precisa de tempo", prosseguiu o técnico, enquanto Jovane Cabral "tem um limite muito pequeno de tempo" para ser utilizado, mas "já deve estar equipado para ver se entra".