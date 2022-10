Sporting confirma lesão de Coates no regresso aos treinos

O Sporting confirmou, esta quinta-feira, que Sebastián Coates sofreu uma lesão na anca frente ao Marselha, a contar para a Liga dos Campeões.

O central internacional uruguaio foi substituído aos 35 minutos do jogo em Alvalade, quando os leões já perdiam por 2-0, resultado que durou até ao final. Entrou para o seu lugar o espanhol José Marsà. No boletim clínico do treino, o Sporting confirma o que fora adiantado logo na noite de quarta-feira: uma pancada (traumatismo) na anca.



Coates falhou, assim, o regresso do Sporting aos treinos, depois da derrota com o Marselha. Os restantes titulares desse jogo também não estiveram no relvado, tendo feito trabalho de recuperação. Daniel Bragança e Luís Neto continuam entregues ao departamento médico.

O resto do plantel trabalhou às ordens de Rúben Amorim, que chamou, ainda, vários jogadores da formação ao treino, o primeiro de preparação para o jogo com o Varzim, da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Na sexta-feira há folga. O Sporting volta a treinar no sábado de manhã.

O jogo com o Varzim está marcado para domingo, às 19h00, em Barcelos. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.