Coates saiu com queixas na anca e vai ser reavaliado

Sebastián Coates sofreu uma pancada na anca ainda na primeira parte da receção do Sporting ao Marselha, a contar para a quarta jornada da Liga dos Campeões, e vai ser reavaliado esta quinta-feira.

O central internacional uruguaio foi substituído aos 35 minutos do jogo em Alvalade, quando os leões já perdiam por 2-0, resultado que durou até ao final. Entrou para o seu lugar o espanhol José Marsà.

No final do encontro, o Sporting revelou que Coates sofrera um "traumatismo na anca" e que seria reavaliado esta quinta-feira.

O Sporting perdeu por 2-0 com o Marselha, na quarta-feira. A equipa de Rúben Amorim caiu para o terceiro lugar do grupo D, com seis pontos, os mesmos dos franceses, segundos classificados, e a um do Tottenham, que lidera. Em quarto está o Eintracht Frankfurt, com quatro pontos.