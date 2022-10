Nuno Tavares perdeu respeito por Rúben Amorim

Nuno Tavares afirma que perdeu todo o respeito que tinha por Rúben Amorim. Em causa está, alegadamente, o comportamento do treinador do Sporting para com o futebolista português. Rúben Amorim não comentou o caso, porque "não lhe convém", diz Nuno Tavares.

"Óbvio que ele não quis falar sobre isso. Não lhe convém, sabe o que disse. Se eu tinha respeito por ele, acabei de o perder nesse jogo. Amanhã [quarta-feira] temos mais um jogo, isso é que é o mais importante. Como ele disse, já passou", diz o jogador.

Nuno Tavares terá sido, alegadamente, insultado e explica que para ele o que foi dito "não é uma motivação extra". "Se [Rúben Amorim] achou que foram palavras bonitas, isso é com ele. Não é uma motivação extra. Sou forte e quem me conhece sabe que sou bastante frio a lidar com situações. Motivação extra é poder acordar e jogar futebol todos os dias. O que os outros falam bate aqui no peito e só entra se eu deixar", concluiu.

Nuno Tavares, de 22 anos, joga no Marselha, por empréstimo do Arsenal. O lateral, internacional sub-21 por Portugal, fez grande parte da formação no Benfica e jogou duas épocas na equipa principal. Chegou a pssar pela formação do Sporting e do Casa Pia, antes de rumar aos encarnados.