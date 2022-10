Delfim: "Marselha vai encontrar um Sporting ferido"

Delfim vestiu a camisola de Sporting e de Marselha, dois clubes que esta noite, em Alvalade, voltam a encontrar-se e com um "Sporting ferido" e capaz de mostrar que o resultado (4-1) da jornada anterior não corresponde ao valor da equipa portuguesa.

A Bola Branca, o ex-jogador assegura que os leões "são muito mais" do que se viu em Marselha e reúnem "todas as condições para ombrearem" com o emblema gaulês. Tendo a convicção de que a equipa de Rúben Amorim quer demonstrar que os triunfos contra Eintracht e Tottenham "não foram coincidência ou mera sorte", a conquista dos três pontos mais logo pode ajudar o emblema português "a distanciar-se dos demais concorrentes e a deitar por terra as pretensões do Marselha".

O Sporting não vai contar com o lesionado Saint Juste, nem com António Adán expulso na derrota em França, mas lembra Delfim, redimiu-se com uma excelente atuação nos Açores ajudando à vitória dos leões, no pós-desaire da 3ª. jornada da Liga dos Campeões. Na baliza, jogará Franco Israel que por falta de rotinas de jogo deverá merecer um maior cuidado por parte dos seus companheiros.

"Caberá à própria equipa dar motivação e proteção a um jogador que vai entrar com menos rodagem. A equipa funcionará num todo e será um jogo interessante por parte do Sporting", diz Delfim.

O antigo médio saúda também o regresso de Pedro Porro, sendo o espanhol "uma mais-valia" e uma peça "importantíssima e preponderante" no corredor direito dos leões.

Se vencer, o Sporting chega aos nove pontos e fica com o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões bem encaminhado.

O Sporting-Marselha começa às 20h00 e tem relato no site da Renascença, em rr.sapo.pt.