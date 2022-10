Sporting. St. Juste lesionado, Porro completamente integrado

St. Juste, defesa do Sporting, está entregue ao departamento médico e falhou o último treino dos leões antes da receção ao Marselha, da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O central foi substituído no início da segunda parte do jogo com o Santa Clara. Rúben Amorim explicou que St. Juste não estava lesionado, mas com o músculo carregado.

"Não foi lesão, mas já sentia o músculo carregado. Temos de fazer a gestão de quem volta de lesão, ele não fez pré-época e jogou pouco no ano passado. Foi pena, porque ele carrega muito bem pela direita", afirmou.

Luís Neto e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico.

Em sentido contrário, Pedro Porro treinou sem limitações e está disponível.



A conferência de imprensa de antevisão à partida diante do conjunto francês arranca às 15h00, em Alvalade, com Rúben Amorim e um jogador.



O Sporting, que lidera o grupo D com seis pontos, mais dois do que o Tottenham e Eintracht Frankfurt, recebe o Marselha, último com três pontos, na quarta-feira, às 20h00, jogo com relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, devido às celebrações religiosas de Fátima.