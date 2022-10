Rúben Amorim. “De que somos capazes de vencer o Marselha não tenho dúvida nenhuma"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, garante que a sua equipa aprende “bastante com os erros e com a segunda parte do jogo com o Santa Clara”.

“Aprendemos bastante com os erros e com a segunda parte do jogo com o Santa Clara. Esta equipa não pode relaxar o que quer que seja e quando isso acontece na Liga dos Campeões o jogo pode acabar em 9 minutos, como aconteceu em Marseille. Estamos sempre a aprender. Temos de estar no máximo em qualquer jogo", disse Rúben Amorim.

O técnico dos leões espera “ganhar o jogo” contra o Marselha, o segundo classificado do campeonato francês. “De que somos capazes de vencer o Marselha não tenho dúvida nenhuma".

À entrada da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting está “na luta”.

"Se calhar éramos a equipa que menos pensavam que poderia passar. Estamos na luta. Não vamos pensar em não pontuar, queremos fazer os três pontos. Enquanto tivemos com 11 jogadores estivemos sempre perigosos, é bom que fique alguma coisa do último jogo. Não podemos estar desconcentrados”.

Amorim confirma a titularidade de Franco Israel, dado o castigo de Adan.

"Obviamente que não é um jogador tão experiente como o Adán, não tem tanto tempo de jogo, mas vai começar a tê-lo. Mais do que estarmos preocupados, estamos entusiasmados. Está preparado e vai ter de se adaptar às características da equipa”, refere.

Já “fora de jogo” está o central St Juste, que voltou a lesionar-se e vai falhar as próximas partidas dos leões.

"O St. Juste não vai estar apto para amanhã [quarta-feira]. Não deve estar também para os próximos dois jogos, vamos ver. Ele deu um passo atrás na sua recuperação. Estava a fazer jogos e estávamos a controlar os minutos, mas tivemos de dar um passo atrás”, contou o técnico.

O Sporting - Marselha, da jornada 4 da fase de grupos da Liga dos Campeões, está marcado para esta quarta-feira, a partir das 20h00. A partida tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.