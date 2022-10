Porro reintegrado no Sporting a dois dias do Marselha

Pedro Porro está recuperado de lesão e já treinou com a equipa principal do Sporting, a dois dias da receção ao Marselha, jogo da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O lateral espanhol, que se lesionou na pausa internacional, falhou os jogos frente a Gil Vicente, Marselha e Santa Clara, mas hoje treinou integrado.

Por outro lado, Luís Neto e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico. Rúben Amorim contou com a presença de vários jovens da formação nos trabalhos.

O Sporting treina novamente às 10h na terça-feira, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

A conferência de imprensa de antevisão à partida diante do conjunto francês arranca às 15h00, em Alvalade, com Rúben Amorim e um jogador.

O Sporting, que lidera o grupo D com seis pontos, mais dois do que o Tottenham e Eintracht Frankfurt, recebe o Marselha, último com três pontos, na quarta-feira, às 20h00, jogo com relato e acompanhamento ao minuto no site da Renascença, devido às celebrações religiosas de Fátima.