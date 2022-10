"Adán foi infeliz, mas todos os guarda-redes já passaram por isso"

"Está farto de fazer aquilo a sair a jogar, é o ADN do Sporting arriscar na primeira fase de construção. Não é um problema de qualidade na saída de bola do Adán. São momentos que acontecem e podem perturbar. Aconteceu a sua expulsão infelizmente para ele, porque com o intervalo e uma conversa, acredito que as coisas acalmassem e o Sporting até poderia voltar ao jogo. A equipa técnica de guarda-redes do Sporting é excelente, o trabalho não deve diferir muito, mas incidir mais sobre a parte mental e psicológica", explica.

Melo recorda que esta é a forma de jogar do Sporting e que não foi por falta de qualidade do guarda-redes que aconteceu o golo, por isso não precisa de trabalhar nada tecnicamente, só mentalmente.

O espanhol esteve envolvido em erros diretos nos dois primeiros golos e acabou expulso ainda no primeiro tempo, com uma mão fora da área.

Antonio Adán "foi infeliz", mas continuará a ter toda a confiança do Sporting, apesar dos erros que pesaram na goleada sofrida em casa do Marselha, por 4-1, na Liga dos Campeões.

Derrota pode pesar nos Açores

Joaquim Melo diz que este resultado pode pesar nas próximas prestações do Sporting, que vai tentar reagir já no campeonato na partida com o Santa Clara.



"Estaria a mentir se não pesasse. As expectativas eram boas, o Sporting tinha feito excelente exibição com o Gil e na Champions, havia uma grande expectativa neste jogo. Ninguém gosta de trabalhar em cima de derrotas, mas há jogo já este sábado e acredito que quanto mais rápido os dias passarem, melhor para os jogadores. Na Liga dos Campeões, está tudo em aberto, independentemente deste resultado", atira.

Apesar da derrota em Marselha, os leões mantiveram a liderança do grupo D com 6 pontos, seguidos pelo Tottenham e Eintracht Frankfurt com 4 e Marselha com 3.

No próximo jogo da Liga dos Campeões, Franco Israel será o titular na baliza do Sporting devido à expulsão de António Adán, mas Melo acredita que será o espanhol a jogar contra os insulares.

"Acredito que Adán vai jogar na mesma com o Santa Clara. No jogo com o Marselha em casa será Franco Israel e vai ser preparado e mentalizado para esse jogo, que pode ser muitíssimo importante para definição de primeiro e segundo lugar", termina.