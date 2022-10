Youth League. Sporting goleia em Marselha

O Sporting goleou o Marselha, por 6-0, em França, na terceira jornada da fase de grupos da Youth League.

Ao intervalo, os leões já venciam por três. Rodrigo Ribeiro, num início de tarde memorável, abriu o marcador aos 26 minutos, assistido por Afonso Moreira.

Samuel Justo fez o segundo, aos 40 minutos, antes de Mateus Fernandes dilatar a vantagem, apenas um minuto depois. Ambos assistidos por Rodrigo Ribeiro, que ao intervalo somava já um golo e duas assistências.

O início de segunda parte dificilmente poderia ter sido melhor para os leões e para Rodrigo Ribeiro. O jovem avançado, que já se estreou na equipa principal, marcou aos 49 e 52 minutos e completou uma exibição de sonho na Youth League.

Aos 59, Afonso Moreira fechou a goleada em 6-0.

Aos 70 minutos, David Monteiro foi expulso e o Marselha ainda se aproximou do golo. Aos 79 minutos, Diego Callai foi protagonista e defendeu, a dois tempos, um penálti sobrado por Gebreyesus.

O Sporting é líder isolado do grupo D da Youth League, com 7 pontos, mais dois do que o Eintracht Frankfurt. O Tottenham é terceiro, com 3 pontos, e o Marselha está no último posto, só com um ponto somado.