Sporting tem vantagem por não jogar contra o 12.º jogador do Marselha

Rui Pataca considera que o Sporting extrai vantagem do facto de o jogo com o Marselha, esta tarde, se realizar à porta fechada. O diretor desportivo do Créteil-Lusitanos, antigo jogador com percurso no futebol francês observa que os adeptos do Marselha "funcionam como 12.º jogador".

"Os adeptos do Marselha têm muita paixão no futebol e à vezes funcionam como o 12.º jogador. Para o Sporting, jogar sem adeptos do Marselha, vai ser uma vantagem", afirma, em entrevista à Renascença.

O jogo não terá público nas bancadas, devido a castigo da UEFA, por mau comportamento dos adeptos, reincidentes, no jogo com o Eintracht Frankfurt.