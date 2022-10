Amorim e o atraso do jogo. "Não temos culpa, faltou humildade ao Marselha"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, garante que o jogo não começou atrasado por responsabilidade dos leões e lamenta "falta de humildade" do Marselha no tratamento da situação.

"Deveu-se ao trânsito. Há uma reunião da UEFA em que nos explicam quantos minutos precisam para sairmos do hotel, é estudado. Ficámos presos no trânsito, e quando isso acontece não temos culpa. Faltou humildade ao Marselha quando diziam e falam para nós como se tivéssemos culpa, espero que não lhes aconteça. E a UEFA deve ter sensibilidade", disse, antes de concluir.

"Sei que é chato para o Marselha, mas não temos culpa, queremos cumprir as regras, fizemos tudo de acordo com as regras. Saímos com tempo extra", termina.

O Sporting chegou ao estádio apenas a 35 minutos da hora do pontapé de saída, inicialmente agendado para as 17h45.

A UEFA adiou o jogo para as 18h00 para que o Sporting pudesse realizar todos os procedimentos antes do jogo com naturalidade. Os responsáveis do Marselha, incluíndo o treinador Igor Tudor mostraram-se muito descontentes com a situação.