"Sporting tem condições para vencer em Marselha"

O Sporting tem possibilidade de bater o Olympique de Marselha, porque é uma equipa com mais tempo de trabalho com o seu treinador. A opinião é de Rui Almeida, treinador português que orienta o Chamois Niortais da segunda liga francesa, em entrevista à Renascença.

"Não tenho dúvidas de que o Sporting vai discutir o jogo com o Marselha, e tem todas as possibilidades de ganhar os três pontos. O Sporting tem uma identidade muita forte no 3x4x3 do Rúben Amorim. O jogo vai ser decidido nos detalhes, e o Marselha tem menos tempo de trabalho com o seu treinador", salienta, a propósito do jogo desta terça-feira, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Rui Almeida, que já trabalhou no Sporting como adjunto de Jesualdo Ferreira, considera que Rúben Amoim deve concentrar-se em combater o ponto forte do Marselha, que é a verticalidade do seu futebol: "O Marselha vem em crescendo, porque tem um treinador novo [Igor Tudor] nesta época. A característica mais vincada na equipa é, sempre que pode, jogar de uma forma muito vertical, utilizando os laterais".