Sporting sem Porro e Coates em Marselha

Estão confirmadas as ausências de Pedro Porro e Sebastián Coates do jogo com o Marselha, esta terça-feira, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os dois defesas falharam o jogo com o Gil Vicente (3-1), com problemas físicos, não embarcaram com a equipa para França, depois de não terem estado no relvado em Alcochete, no treino matinal.

Porro e Coates juntam-se a Neto, Daniel Bragança e Jovane Cabral no lote de indisponíveis.

Havia expectativa de recuperação dos dois jogadores, que há algum tempo estão em reabilitação. Coates sofreu lesão muscular no jogo com o Boavista, antes da paragem para os jogos das seleções; Pedro Porro sofreu um traumatismo no joelho direito no jogo de preparação com o Vilafranquense, realizado durante a primeira semana de paragem do campeonato.

Sem Porro, Esgaio deverá manter a titularidade em Marselha. Para o lugar de Coates poderá entrar St. Juste, que já está recuperado de problemas físicos, depois de José Marsà ter ocupado a posição do capitão, frente ao Gil Vicente.