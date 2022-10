Rúben Amorim não se contenta com empate em Marselha. "Estamos a crescer na Europa"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acredita que os leões podem ambicionar uma vitória frente ao Marselha e somar o terceiro triunfo consecutivo na Liga dos Campeões. No entanto, tudo pode mudar no grupo, considera o técnico.

"Empate não é um bom resultado, como o Pote disse somos o Sporting, estamos a crescer na Europa e queremos sempre vencer. Este grupo pode mudar de um momento para o outro. No ano passado tínhamos 0 nesta altura e conseguimos passar a uma jornada do fim. Queremos vencer, não estamos na melhor posição no campeonato e a Champions ajuda-nos a recuperar", começa por dizer.

O treinador quer que o Sporting seja "um clube habituado a estas provas, objetivo é vencer os três pontos. Com o decorrer do jogo, veremos se um ponto é bom ou mau".

O Marselha perdeu os dois primeiros jogos da Champions, mas Rúben Amorim vê muita qualidade na equipa adversária, em grande forma no campeonato.

"O Marselha fez dois bons jogos na Liga dos Campeões, mesmo não tendo os resultados. Não merecia perder com o Frankfurt e se não fosse a expulsão com o Tottenham, o jogo estava muito difícil. Nós temos feito bons jogos na I Liga, também não merecíamos perder a meu ver", explica.

Rúben Amorim acredita que a inspiração individual pode decidir a parte: "É difícil prever as dinâmicas coletivas deles por isso temos de nos focar no que fazemos. Vai ser uma luta de ideias, acho que as individualidades vão fazer as diferenças. Confio muito no Pote e nos colegas para resolverem para o nosso lado".

Diferença para Tudor foi a qualidade enquanto... jogador

Questionado sobre o treinador do Marselha, Igor Tudor, o técnico elogia o adversário de amanhã, acredita que terá uma grande carreira e faz um comentário sobre a sua carreira enquanto jogador, onde se notabilizou pela Juventus.

"A grande diferença para mim é que foi um grande jogador. Já esteve na Juventus como adjunto do Pirlo e está a fazer um excelente trabalho, são a equipa mais pressionante da liga francesa, é uma informação importante para sabermos como podemos ultrapassar o jogo. Está ao nível da carreira que teve como jogador, será um grande treinador, mas espero que perca amanhã", termina.

O Sporting joga em casa do Marselha, esta terça-feira, um jogo que arranca às 17h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.