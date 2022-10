Rúben Amorim não alimenta rumor do Wolverhampton. "Sou muito feliz no Sporting"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, não alimenta o rumor do alegado interesse do Wolverhampton na sua contratação para render Bruno Lage, despedido este fim de semana.

Em conferência de imprensa em Marselha, de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões, o português repetiu a resposta que já tinha dado quando foi associado ao Chelsea.

"A mesma resposta de outras situações: Estou no Sporting, sou muito feliz e gosto de estar aqui, não há nada mais a dizer sobre isso", termina.

O jornal "The Sun" revela que o treinador do Sporting lidera uma lista de quatro nomes para assumir o comando técnico da equipa inglesa do Wolverhampton.

Para além de Amorim (atual técnico do Sporting), também Pedro Martins é apontado ao lugar, juntamente com o espanhol Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto que atualmente orienta o Sevilha, e o italiano Gennaro Gattuso, técnico do Valencia.

Com seis pontos em oito jogos, a equipa, que no sábado alinhou com oito portugueses no onze titular, venceu apenas um de 15 jogos, tendo caído para a 18.ª posição, entre 20 equipas.

Bruno Lage não resistiu aos maus resultados e foi dispensado pelo Wolverhampton, deixando a equipa em zona de descida. O antigo treinador do Benfica, de 46 anos, chegou ao clube inglês a 8 de junho de 2021, na altura para suceder ao português Nuno Espírito Santo.

O Wolverhampton adiantou ainda que os treinadores Steve Davis e James Collins vão assumir o comando da equipa principal de forma interina, que na nona jornada do campeonato visita o reduto do Chelsea.