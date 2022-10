Porro e Coates continuam em dúvida para Marselha

Pedro Porro e Sebastián Coates não estiveram no treino do Sporting e continuam em dúvida para o jogo com o Marselha, esta terça-feira, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os dois defesas falharam o jogo com o Gil Vicente (3-1), com problemas físicos, e não foram vistos em Alcochete nos primeiros 15 minutos do treino dos leões.

Havia expectativa de recuperação dos dois jogadores, que há algum tempo estão em reabilitação. Coates sofreu lesão muscular no jogo com o Boavista, antes da paragem para os jogos das seleções; Pedro Porro sofreu um traumatismo no joelho direito no jogo de preparação com o Vilafranquense, realizado durante a primeira semana de paragem do campeonato.

Sem Porro, Esgaio deverá manter a titularidade em Marselha. Para o lugar de Coates poderá entrar St. Juste, que já está recuperado de problemas físicos, depois de José Marsà ter ocupado a posição do capitão, frente ao Gil Vicente.

Além dos dois defesas, Rúben Amorim não conta, ainda, com Luís Neto, Jovane Cabral e Daniel Bragança. O Sporting venceu os dois jogos realizados na Liga dos Campeões - Eintracht Frankfurt e Tottenham -, está na liderança do grupo e procura o pleno em França, frente a um Marselha que está em segundo lugar na Ligue 1, mas ainda não pontuou na Champions.

O jogo está marcado para as 17h45 de terça-feira, num Vélodrome vazio. O Marselha cumpre um jogo à porta fechada, devido ao mau comportamento dos seus adeptos. O Marselha-Sporting tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.