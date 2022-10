Pedro Porro ainda tem esperança de estar no Mundial do Qatar

Pedro Porro ainda acredita que pode estar no Mundial do Qatar, no final de 2022. O lateral do Sporting, de 23 anos, tem uma internacionalização, não fez parte da última convocatória de Luis Enrique, mas diz que ainda tem "uma bala" para tentar acertar.

"Se joguei pela seleção, por alguma razão foi. Se continuar a trabalhar, acredito que ainda tenho uma bala para estar no Mundial", diz o jogador, numa reportagem da Federação de Futebol da Estremadura, província espanhola de onde é natural.

Porro recorda o dia em que recebeu o telefonema de Luis Enrique, quando estava com a sua família, "durante uma folga, e foi uma bomba". O defesa assume que, como capitão dos sub-21, "pensava que poderia ter possibilidades de ser chamado, mas não tão cedo". A surpresa transformou-se numa grande alegria para ele e para toda a família.

Sporting sem hesitar

Porro recordou, uma vez mais, o momento em que optou pelo Sporting e reforça que não está nada arrependido da decisão, muito pelo contrário.

"Estava de férias e o meu agente ligou-me a dizer que o Sporting estava interessado em mim. Comecei logo a treinar e aceitei a proposta do Sporting. Não foi preciso pensar muito. É um clube enorme. Defendo este clube com toda a garra. As coisas estão a correr-me bem. Não tenho nenhum queixa", sublinha o jogador que tem contrato com o Sporting até 2025, depois de ter sido contratado, em definitivo, ao Manchester City.

Porro ten oito jogos e três assistências, esta temporada, mas neste momento não é opção para Rúben Amorim. O lateral recupera de uma lesão no joelho direito. Falhou o jogo com o Gil Vicente e não está disponível para o encontro com o Marselha, na terça-feira, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.