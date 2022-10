Pedro Gonçalves quer ir ao Mundial. "É um sonho, vou dar o meu melhor para estar"

Pedro Gonçalves, médio do Sporting, promete dar o seu melhor para estar nos convocados de Fernando Santos no Mundial do Qatar.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marselha, Pote, de 24 anos, quer voltar a estar numa grande competição, como aconteceu no Euro, onde acabou por não somar qualquer minuto.

"Claro que é um sonho ir à seleção, trabalho todos os dias para ir Mundial, Europeus e a todas as convocatórias. Vou dar o meu melhor para conseguir estar", atira.

Pote acredita que o jogo com o Marselha pode ser decidido nos detalhes, mas o Sporting está pronto para lutar pela vitória: "Entramos sempre para ganhar, é um jogo complicado, sabemos o potencial do Marselha. Estes jogos de Champions são sempre no detalhe, mas queremos fazer o nosso melhor jogo e conseguir os três pontos".

O médio leonino desvaloriza os zero pontos que o adversário soma na Liga dos Campeões e recorda a caminhada leonina na época passada.

"O Marselha tem 0 pontos, mas está a fazer um excelente campeonato, não tem derrotas, a dois pontos da liderança. Nós no ano passado também não tivemos vitórias nos primeiros dois jogos e conseguimos passar, este ano pode tocar a eles", atira.

O Sporting joga em casa do Marselha, esta terça-feira, um jogo que arranca às 17h45, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.