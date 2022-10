Rúben Amorim admite "ansiedade" do Sporting, mas nega "fantasmas"

Rúben Amorim admite que o Sporting denota ansiedade, que se traduz em falta de eficácia, no entanto, garante que não pairam fantasmas sobre a sua equipa, que regressou às vitórias frente ao Gil Vicente.

No final da partida da oitava jornada do campeonato, em conferência de imprensa, o treinador do Sporting assume que "claramente existe um problema de eficácia", tanto nos remates como no último passe.

"Nota-se alguma ansiedade. Com 2-0 não está nada controlado. Notou-se a intranquilidade pela tabela. Não podemos sofrer aquele golo, temos de ter jogos sem sofrer golos. Devíamos ter feito mais golos e não sofrer no fim. Mas é uma vitória justa, que podia ter sido mais dilatada", vinca.



Amorim reconhece que o jogo podia ter ficado bastante mais complicado se o Sporting não tivesse marcado ainda na primeira parte e que quer "voltar a empolgar os adeptos". Apesar da ansiedade, assinala que os leões tiveram "várias oportunidades" e garante que não há "fantasmas":

"Não temos fantasmas, é impossível manter como mantemos e ter fantasmas. Sentimos os resultados. Basta uma derrota para estragar a dinâmica de equipa grande. Não podemos estar sempre a pensar 'agora é que vamos arrancar' e entrar na mesma conversa da série de vitórias."