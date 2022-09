Rúben Amorim não faz contas. "Estamos muito atrasados, mas isto ainda não acabou"

Rúben Amorim recusa fazer contas ao título à sétima jornada do campeonato e frisa que a maratona ainda não terminou. Ainda assim, o treinador reconhece que o Sporting está "muito atrasado" na tabela, a 11 pontos da liderança, e só promete lutar para ganhar os jogos todos.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, o técnico do Sporting admite que este "não tem sido um início de época fácil". Apesar de não querer jogadores nervosos, "há que ter noção" da situação em que a equipa se encontra, o oitavo lugar do campeonato. Por isso, há "urgência em conquistar pontos e ganhar jogos", sem mudar a forma de jogar.

"Se no ano passado foi escasso, este ano estamos muito atrasados naquilo que devemos fazer. São 11 pontos, são muitos pontos. Estamos na sétima jornada e não vale a pena começarmos a fazer contas. Na época passada começámos a fazer contas com três pontos de atraso e eu senti a equipa muito ansiosa de ter de recuperar, por isso, não vou estar a falar em títulos. O Sporting é sempre candidato a títulos, dissemos que queríamos os títulos todos, mas sabemos do momento em que estamos", assume.

Rúben Amorim salienta que, aconteça o que acontecer, "no final fazem-se as contas e cada um assumirá a sua responsabilidade".

"Eu serei o primeiro a assumir a minha responsabilidade. Mas isto ainda não acabou, ainda há muitos títulos em disputa. O objetivo é sempre o mesmo: vencer todos os jogos daqui para a frente", sublinha.

Apesar das derrotas, exibições têm agradado

Apesar dos maus resultados no campeonato - três derrotas e um empate nas primeiras sete jornadas - Rúben Amorim considera que o Sporting tem mantido um nível exibicional que merecia outra classificação.

"Conseguimos melhorar muito nos últimos jogos, mas, com a derrota com o Boavista, voltou tudo ao início. Já passámos por esta situação. São situações difíceis, principalmente em clubes grandes, mas já demos a volta. Não estamos a ser consistentes nos resultados, mas temos mantido um bom nível nas exibições. Se olharmos para os jogos que perdemos, o resultado é injusto. mas isso vale o que vale e já aconteceu mais do que uma vez, o que quer dizer alguma coisa", reconhece o treinador.

Rúben Amorim admite, ainda, que "o campeonato é o reflexo do treinador, por mais jogos que se ganhe nas Champions e nas taças". Logo, para se manter valorizado, tem de melhorar a classificação do Sporting.

"Neste momento passa-me apenas [pela cabeça] ganhar ao Gil Vicente, porque estou preocupado com o meu lugar e devido à exigência que metemos sempre aqui. Temos de começar a ganhar jogos", vinca.

Rúben Amorim fazia a antevisão da receção do Sporting ao Gil Vicente, a contar para a oitava jornada da I Liga. Jogo com início marcado para as 19h00 de sexta-feira, em Alvalade, e que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.