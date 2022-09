Rúben Amorim admite Marsà de início frente ao Gil Vicente

"Isso pode acontecer, mas também pode acontecer jogarem os dois [Pote e Paulinho]na frente. Eles complementam-se muito bem e, por terem ficado cá, deu para trabalhar com eles. O Edwards também passou a jogar no meio, adaptou-se a essa posição e pode jogar atrás do avançado. Mas sim, trabalhámos nisso [Pote no meio-campo], essa ideia ainda é válida. Depende deles, da semana, tudo conta", sublinha o treinador.

Para o jogo com o Gil Vicente, além da possível titularidade de Marsà, Amorim joga com a disponibilidade de Paulinho. Uma opção é recuar Pedro Gonçalves para o meio-campo e desviar Marcus Edwards para a direita, abrindo espaço para o ponta de lança na frente de ataque.

"Trabalhámos a linha defensiva, a forma com queremos adaptar quando vamos para cima do adversário. Também ajudámos o Arthur [contratado no último dia do mercado] a entrar na nossa dinâmica", refere.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, esta quinta-feira, o treinador do Sporting adianta que Luís Neto e Coates não recuperaram de lesão a tempo que St. Juste será convocado, mas não entrará de início. Por isso, Marsà, que treinou com a equipa principal durante toda a paragem para as seleções, poderá estrear-se como titular.

Rúben Amorim admite que José Marsà poderá ser titular na receção do Sporting ao Gil Vicente, a contar para a oitava jornada do campeonato.

Outra possibilidade é relegar Edwards ou Francisco Trincão para o banco para que Paulinho possa regressar ao onze e Pote se mantenha no ataque.

Amorim não revela o jogo, contudo, admite, também, que poderá rodar a equipa, tendo em conta o número elevado de lesões no plantel:

"O rendimento atual conta, mas o dia a dia e as características das equipas também. Obviamente, não fazemos poupanças, mas, neste momento, com tantas lesões, temos de ter uma gestão mais cuidada dos jogadores. É difícil tirá-los todos, porque eles dão o máximo. As exibições têm sido boas, por isso tem sido difícil tirá-los. O facto de não estarmos com resultados tão bons no campeonato não muda nada da nossa ideia: acaba um jogo, começa outra semana e quem estiver melhor nessa semana, e de acordo com as características do adversário, vai a jogo."

"Há coisas básicas no jogo que Fatawu tem de aprender"



Fatawu Issahaku, de 18 anos, que o Sporting contratou, este verão, a um clube do seu país natal, brilhou, durante a paragem das seleções, ao serviço do Gana, com um golo frente à Nicarágua.

Questionado sobre a utilização do extremo, que tem alternado entre as equipas B e principal, com especial utilização na formação secundária, Rúben Amorim frisa que "há que saber a diferença" entre defrontar equipas da I Liga portuguesa e a seleção da Nicarágua.

"Ele não teve a escola que outros jovens tiveram e está a fazer essa transição. O treinador da equipa B tem mais tempo para preparar e ensinar coisas básicas que, para nós, são dados adquiridos. O Fatawu está a passar por isso. Tem um potencial e uma capacidade física fantásticos, mas há coisas básicas no jogo que ele ainda tem de aprender. Nós, como estamos sempre a preparar jogos e temos a exigência de ganhar todos os jogos, não temos o tempo necessário que o Fatawu merece", explica.