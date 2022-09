Rúben Amorim admite Marsà de início frente ao Gil Vicente

Rúben Amorim admite que José Marsà poderá ser titular na receção do Sporting ao Gil Vicente, a contar para a oitava jornada do campeonato.

Em conferência de imprensa de antevisão, esta quinta-feira, o treinador do Sporting adianta que Luís Neto e Coates não recuperaram de lesão a tempo do jogo e que St. Juste será convocado, mas não entrará de início. Por isso, Marsà, que treinou com a equipa durante toda a paragem para as seleções, poderá estrear-se como titular.

"Poderá ser um jogador a iniciar o jogo, não temos grandes opções, mas relembrar a pré-época que ele fez. Marsà está cá para estes momentos, para ganhar um lugar na equipa principal. Está preparado", afiança.

Jovane Cabral e Pedro Porro também não estão recuperados.

