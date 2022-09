Amorim selecionador? "Seria difícil estar em campo só de vez em quando"

Rúben Amorim não se vê como selecionador a curto prazo.

Em conferência de imprensa, esta quinta-feira, questionado sobre o futuro, o treinador do Sporting admite que, para já, prefere orientar um clube e estar em campo, no treino e nos jogos, semana a semana.

"No futuro, não sei [se quererá ser selecionador]. Seria difícil, neste momento, sendo tão jovem, trabalhar no campo só de vez em quando. Portanto, não passa por aí a minha ideia", reconhece o técnico.

Sporting sabe como Portugal se sente

Sobre a eliminação da seleção nacional da Liga das Nações, após derrota (1-0) com a Espanha, Rúben Amorim diz que são coisas do futebol:

"Portugal perdeu com uma grande seleção aos 84 minutos, o futebol é assim. Nós [Sporting] bem sabemos, aqui, que não temos ganho e temos sofrido golos no fim. Jogámos contra a Espanha, não se pode perder noção disso. Foi um jogo equilibrado, tivemos várias oportunidades e a Espanha, com mais posse de bola, no fim, matou o jogo. Acontece."

O selecionador nacional, Fernando Santos, tem sido contestado, depois de Portugal ter falhado o apuramento para a Final Four da Liga das Nações. Qualificaram-se Espanha, Itália, Croácia e Países Baixos.

Rúben Amorim fazia a antevisão da receção do Sporting ao Gil Vicente, a contar para a oitava jornada da I Liga.