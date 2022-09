Interesse de clubes europeus em Ugarte "não surpreende"

O interesse em Ugarte de vários clubes europeus, entre eles o Paris Saint-Germain, não surpreende Carlos Xavier.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador pede aos dirigentes do Sporting e ao treinador que analisem bem uma possível saída do médio no mercado de janeiro.

"As exibições de Ugarte já não são surpresa. Quando jogou na época passada, viu-se que era um jogador com muita qualidade e que tinha uma grande margem de progressão pela frente. E estando a jogar com mais assiduidade, é normal que vá subindo de forma e vá mostrando as suas qualidades. Neste momento no Sporting, estes jogadores jovens que aparecem, estão sempre sujeitos a ser cobiçados porque estão a atravessar um bom momento. Uma eventual saída no mercado de inverno depende dos valores, e se dá para ir buscar alguém ou não", avisa.

Depois da pausa para os trabalhos das seleções, o Sporting reabre o campeonato na sexta-feira, frente ao Gil Vicente. Carlos Xavier espera que a equipa se apresente forte.

"Acredito que surja um Sporting forte, tal como tem estado nos últimos jogos, independentemente do resultado do Bessa que foi injusto. O Sporting está a atravessar um bom momento, com alguma lesões pelo meio, mas é sempre uma equipa poderosa. A paragem pode ter feito bem ou não, vamos ver, mas em principio deu para o Rúben Amorim acertar umas agulhas, e esperemos que seja um Sporting forte contra o Gil Vicente", conclui.

O Sporting-Gil Vicente está agendado para as 19h00 de sexta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.