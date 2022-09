Morita titular na vitória do Japão sobre os Estados Unidos

Hidemasa Morita foi titular na vitória do Japão, por 2-0, sobre os Estados Unidos, esta sexta-feira. O médio do Sporting cumpriu os 90 minutos da partida de preparação para o Mundial 2022, realizada em Dusseldorf, na Alemanha.

Morita fez a assistência para o primeiro golo da partida, da autoria de Kamada, do Eintracht Frankfurt, aos 24 minutos. Mitoma, jogador do Brighton, foi o aturo do segundo golo, aos 88 minutos.

Japão e Estados Unidos da América estarão no Mundial do Qatar, que arranca a 20 de novembro.