Varandas promete “continuar a fazer crescer” o Sporting

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, promete “continuar a fazer crescer” o clube.

Na cerimónia de entrega dos emblemas a adeptos com 50 anos de sócios dos leões, Varandas lembrou que “ser cinquentenário é muito mais do que usar este emblema na lapela do casaco, é ter a responsabilidade de transmitir às novas gerações o que é ser Sporting. É dizer presente nos momentos-chave da vida do clube, faça chuva ou sol, na vitória e na derrota”.

“O Sporting merece”, vincou.

Neste dia, a equipa de Alvalade realizou um treino especial a que assistiram sócios com 50 anos de “casa”. As centenas de sportinguistas presentes assistiram ao apronto comandado por Rúben Amorim.