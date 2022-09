"Se Sporting e Porto continuarem assim dificilmente chegarão ao 1.º lugar"

A saída de jogadores importantes de Alvalade e do Dragão são fatores a ter em conta no desempenho de Sporting e FC Porto neste início de temporada, mas para Fernando Mendes não justificam tudo.

Em Bola Branca, o antigo defesa esquerdo considera que se as equipas de Rúben Amorim e Sérgio Conceição continuarem a desperdiçar pontos "dificilmente chegarão ao 1.º lugar". O Benfica "está claramente melhor" e acrescentou qualidade ao plantel, algo que Fernando Mendes não vê nos plantéis de leões e dragões.

"O Sporting perde dois jogadores importantíssimos, Palhinha e Matheus Nunes. Com Morita a adaptar-se é normal haver algumas oscilações e o mesmo se passa com o FC Porto, perde jogadores importantes e os que chegaram não têm tido capacidade para os substituir", afirma, na sua análise.

Fernandes Mendes sustenta que além do novo treinador, o Benfica fez contratações que "vieram acrescentar algo" e que faz com que a equipa "esteja melhor". Mas não só, atenção ao Sporting de Braga, que, para o ex-jogador, desta vez veio mesmo "para se intrometer entre os grandes".

Apesar da tese de que as equipas grandes gostam de jogar logo a seguir aos maus resultados, para o antigo lateral esquerdo, esta paragem na liga servirá para "limpar a cabeça", para "recuperar jogadores" e melhorar processos de jogo.

O Benfica lidera o campeonato, com 21 pontos. Os encarnados fizeram o pleno nas primeiras sete jornadas. Segue-se o Braga, com 19 - um empate, frente ao Sporting, e seis vitórias. O FC Porto está a cinco pontos do líder, no terceiro lugar. O Sporting ocupa o 8.º posto, a 11 pontos do Benfica.