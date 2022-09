Rúben Amorim. “Não atiro a toalha ao chão nunca”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considera “completamente injusta” a derrota (2-1) no estádio do Bessa. Apesar do atraso na tabela, “não atiro a toalha ao chão nunca”.

“Estamos a jogar com uma equipa grande a que falta a consistência dos resultados. Isso tem a ver com o aproveitar as oportunidades, com a quantidade de vezes que rodámos a bola à frente da área. Temos de ser melhores nesse aspeto”, disse.

O técnico dos leões acrescenta: “O Boavista foi praticamente duas vezes, mais uma ou outra num contra-ataque. Conseguiu fazer golo. Para mim é o resumo do jogo. Temos de ser mais consistentes nos resultados e concretizar as oportunidades que temos".

Amorim considera “frustrante porque entrámos na segunda parte como entrámos na primeira. Jogámos com calma, não ficámos nada desesperados porque vamos passando por esses momentos e sabemos que há tempo. Precisamos de uma jogada para virar o jogo. Foi isso que fizemos. Depois, com o jogo completamente controlado sabíamos que ainda tínhamos tempo para marcar”.

No entanto, “o penálti aos 80 minutos, tirou-nos completamente do jogo. O tempo a correr, com o festejo, as substituições que é norma, acabou o jogo completamente ali. Ainda tivemos jogadas e várias chegadas à área. Podíamos ter feito melhor, mas não era o nosso dia".

O Sporting pode voltar a atrasar-se no campeonato, mas Rúben Amorim não atira a toalha ao chão.

“Olhamos para a tabela classificativa e vemos o Sporting muito longe. Temos de ser muito fortes e manter o nosso foco naquilo que estamos a fazer. Isso é o princípio de tudo: ver uma equipa que dá tudo, que não está a conseguir fazer golo em certos jogos, sofre golos em muito poucas oportunidades. É pensar no futuro. No que tiver de acontecer, assumiremos as nossas responsabilidades, mas é mesmo o segredo. Não houve qualquer deslumbramento dos jogadores. Tivemos um jogo injusto, mas poderíamos ter feito melhor”.

Rúben Amorim não tem dúvidas: “Cá estarei para assumir as responsabilidades. Não atiro a toalha ao chão nunca. Enquanto for possível e o projeto do Sporting é muito longo e não tem nada a ver com este treinador e com esta época. Temos de ser mais consistentes, ganhar a consistência de equipa grande porque o resto está lá tudo."

O Boavista venceu o Sporting por 2-1.