Seleção sem Sporting? "Os nossos jogadores têm de jogar melhor", diz Rúben Amorim

A seleção nacional AA e sub-21 não contam com qualquer jogador do plantel do Sporting. Rúben Amorim, o treinador dos leões, diz que os jogadores "têm de jogar melhor".

"Os selecionadores têm muito por onde escolher, entendo perfeitamente. Os jogadores do Sporting têm de jogar melhor e trabalhar mais para ganharem o lugar. Ainda falta algum tempo para o Mundial e depois começa um trajeto para o Europeu. Eles têm de melhorar e trabalhar bem. Há que viver isso com motivação e não ficar chateado", começou por dizer.

Questionado se essa decisão poderia colocar em causa o seu trabalho, Rúben Amorim acredita que é até elogioso, uma vez que consegue vencer títulos "sem jogadores de seleção".

"Se eu fosse selecionador, leva todos, para mim são perfeitos e do nível de seleção. Mas há muito por onde escolher. Se não foi Trincão, é porque foi o Jota. Se não foi o Pote, é porque foi o Félix. É difícil gerir, mas não belisca o meu trabalho. Temos conquistado alguns títulos e crescemos os jogadores. Acho que só realça o meu trabalho, se ganho troféus com jogadores que não são de seleção", termina.